Abdulkadir Parmak, Trabzonspor dergisindeki röportajında, takıma detaylı bir şekilde bakıldığında herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu aktardı.

Oyuncuların birbirini desteklediğini ve daha iyi olmak için uğraş verdiğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kariyerlerine de bakıp egolu olabileceklerini düşünmüştüm ama hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor." yorumunu yaptı.

Abdülkadir Parmak, kamp sonrasında yoğun bir maç programlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir noktaya çıktık. İyi bir takımız. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde işler yolunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon ortaya koydukları performans sonrasında bu yıl beklentilerin arttığına değinen Abdulkadir Parmak, "Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa'da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu." şeklinde görüş belirtti.

Abdulkadir Parmak, şampiyonluk beklentisinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki bir soruya "Şampiyonluk beklentisi benim üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.

"YUSUF VE ABÜLKADİR, 20 YILDA BİR GELİR"

Abdulkadir Parmak, altyapıdan her zaman iyi oyuncular çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen sezon ilk devre hiç süre alamamıştım, hatta ayrılmak gibi bir durumum da vardı. Ancak elime geçen fırsatı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hırslı bir yapıya sahibim. Karakterim böyle. Asla vazgeçmem ve teslim olmam. Çok çalıştım ve karşılığını aldım. İnşallah böyle devam eder. Kulübümüzün geleceği adına çok önemli genç oyunculara sahibiz. Hepsinin çok çalışması gerekiyor. Ancak ortada şöyle bir durum var. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür seviyeyi çok önemli bir noktaya çıkardı. Şimdi altyapıdan çıkan oyuncuları herkes onlarla kıyaslıyor. İnşallah onlar gibi olurlar ama bu kolay değil. Yusuf ve Abdülkadir gibi oyuncular 10 yılda, hatta 20 yılda bir gelir."

Teknik direktör Ünal Karaman'ın çok hırslı bir teknik adam olduğunu vurgulayan Abdulkadir, "Bence en büyük farkı bu. Hiçbir şeyle yetinmeyen, galibiyet alsak bile eksiklerimizi dile getiren bir teknik adam. Teknik ekip ve oyuncu grubu duruma aynı gözle bakıyor diyebilirim. Hepimiz her zaman daha fazla başarı istiyoruz." görüşlerini paylaştı.

"TRABZONSPOR'DAN ÇABUK AYRILMAM"

Futbolda en büyük hedefinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu ve bu hedefine de ulaştığını belirten orta alan oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam."

"GÖKDENİZ KARADENİZ HAYRANIYIM"

Abdulkadir Parmak, eski Trabzonsporlu futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in hayranı olduğunu anlatarak, "Küçükken tüm Trabzonlu çocuklar gibi Gökdeniz Karadeniz hayranıydım. Hepimizin idolü oydu. Yabancı oyunculardan Brezilyalı Ronaldo'yu çok seviyordum. Büyüyünce ve futbolun içine girince Andres Iniesta ve Luka Modric'i büyük bir zevkle takip etmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolcu, 61 numaralı formayı giymesine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Gökdeniz Karadeniz sonrası bu formayı giymek benim için hayaldi. Küçükken kendimi hep Gökdeniz gibi 61 numaralı forma içinde hayal ediyordum. O şekilde mahalle aralarında top oynuyordum. Bunu Trabzon'da hemen hemen her çocuk hayal etmiştir. Bu numarayı almamda katkısı olan herkese teşekkür ederim. Amacım bu özel numarayı en iyi şekilde taşımak ve en güzel şekilde temsil etmek."