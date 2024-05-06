Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD’li senatörlerden UCM Başsavcısı'na Netanyahu tehdidi

        ABD’li senatörlerden UCM Başsavcısı Han'a Netanyahu tehdidi

        Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak "ağır yaptırımlarla" tehdit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 06.05.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den UCM Başsavcısı'na tehdit
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeteo adlı internet sitesinde yer alan haberde, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'a gönderdiği tehdit içerikli mektuba yer verildi.

        Mektupta, Başsavcı Han’a hitaben, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı çıkarması halinde, bu durumun “yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak” yorumlanacağı ve “ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı” öne sürüldü.

        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Haberi Görüntüle

        UCM Başsavcısı'na yönelik, “İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız.” tehdidinde bulunan senatörler, “Han’ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD’ye girişlerini engelleyecekleri” tehdidinde bulundu.

        REKLAM

        Mektubun sonunda ise UCM Başsavcısına hitaben, “uyarıldınız.” ifadelerine yer verildi.

        NETANYAHU HAKKINDAKİ TUTUKLAMA İDDİASI

        UCM Başsavcısı Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapmıştı.

        Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

        İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

        Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti. Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Netanyahu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Habertürk Anasayfa