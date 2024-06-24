Abdi İpekçi suikastinde adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti
Uzun süredir kanser tedavisi gören Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Ağca ile Yalçın Özbey yanyana duruşmada
Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy'de vefat etti. Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.