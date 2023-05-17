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ABD'de konut başlangıçları beklentilerin üzerine çıktı 

ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselirken, beklentilerin biraz üzerinde geldi

Giriş: 17.05.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de konut başlangıçları beklentilerin üzerine çıktı 
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 1 milyon 401 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin biraz üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, martta 1 milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, nisanda yıllık bazda yüzde 22,3 azaldı.

İnşaat izinleri ise nisanda aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 1 milyon 416 bin seviyesine indi. Bu dönemde beklentilerin altında gelen inşaat izinlerinin 1 milyon 437 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, martta da yüzde 3 azalarak 1 milyon 437 bin seviyesinde gerçekleşmişti. ABD'de inşaat izinleri, nisanda yıllık bazda da yüzde 21,1 azaldı.

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