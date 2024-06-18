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        ABD yorum yapmadı: İç meseleleri

        ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmesini "iç mesele" şeklinde değerlendirerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 00:39 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:39
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        ABD yorum yapmadı: İç meseleleri
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Kirby, Netanyahu’nun Savaş Kabinesi’ni feshetmesiyle ilgili bir soruya, “Bu Başbakan Netanyahu’nun kararı. Benny Gantz’ın ayrılmasından sonra Başbakan Netanyahu’nun başka ne seçeneği olabilirdi, emin değilim.” şeklinde cevap verdi.

        Savaş Kabinesi için “iç mesele” nitelemesini yapan Kirby, kabinenin savaşla ilgili tavsiye ve danışmanlık için alınan bir iç önlem olarak kurulduğunu ve ABD’nin de bunu o dönemde ve hala önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

        "HER KONUDA ANLAŞAMIYORLAR"

        Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’in seçilmiş lider olarak Netanyahu ile görüşmeye devam edeceğine işaret ederek, “Her konuda anlaşamıyorlar. İleriye dönük her konuda hemfikir olmayacaklar ama birbirleriyle uzun bir ilişkileri var ve her ikisi de birbirleriyle açık bir iletişimleri olacağını biliyorlar.” dedi.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

        Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'in ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi'nin Gantz'in talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını belirterek kabinenin feshedildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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