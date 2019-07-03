03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandığı ve Amerikan Kongresi'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ettiği için ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz'a Nike damga vurdu.
Amerika temalı özel seri bir spor ayakkabıyı piyasaya süren Nike, daha sonra gelen bazı tepkiler üzerine "Air Max 1 Quick Strike Fourth of July" adı verilen ayakkabıyı geri çekti. 140 dolar etiketle satılan ayakkabıların sınırlı sayıda dağıtılan versiyonlarında fiyat 1500 dolara kadar çıktı.
Amerikan kolonilerinin 1775'te bir araya gelerek Britanya'ya karşı başlattığı bağımsızlık savaşı döneminde, orduların kumandanı George Washington tarafından istenen ve Betsy Ross tarafından dikildiği için Betsy Ross bayrağı olarak anılan bayrak tartışmaların odağında.
Birbirini izleyen 13 kırmızı ve beyaz çizgiden; mavi zemin üstüne yeni takımyıldızı simgeleyen 13 beyaz yıldızın birliğinden oluşan 13 yıldızlı ilk ABD bayrağı kolonyal kölelik dönemini temsil ettiği gerekçesiyle bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı.
COLIN KAEPERNICK YİNE BAŞROLDE
Nike'ın sponsoru ve reklam yüzlerinden olan NFL'in en ünlü oyun kurucusu Colin Kaepernick tepki gösterenlerin başında geliyor.
Siyahların uğradığı ayrımcılığa ve maruz kaldığı ırkçılığa karşı protestolarıyla bilinen ve bu nedenle ABD marşını geçen yıllarda diz çökerek protesto etmiş Kaepernick'in Nike yetkililerini aradığı ve Betsy Ross bayrağının köleliği çağrıştırdığı için rencide edici olduğunu belirttiği ifade ediliyor.
Nike, eski NFL oyuncusunun karardaki rolüne dair bir açıklama yapmasa da yayımladığı bültende "istemeden de olsa insanları rencide edebileceği endişesiyle" ürünün dağıtımını durduğunu açıkladı. Nike'ın hisselerinde karar sonrası yüzde 3'e varan düşüş görüldü.
Nike Direktörü Sandra Carreon-John yaptığı açıklamada Nike'ın Amerikan kökleriyle gurur duyduğunu belirterek bağımsızlık gününe böyle bir tartışmayla gölge düşürmek istemediğini belirtti. Nike'ın ABD olimpik kafilesi ve futbol takımı da dahil olmak üzere binlerce Amerikalı sporcuya destek verdiğinin altını çizen Carreon-John şirketin 35 bin kişiyi istihdam ettiğini vurguladı.
Ancak bu açıklama milliyetçi Amerikalıları tatmin etmişe benzemiyor. Arizona eyaleti, ayakkabının piyasadan geri çekilmesi üzerine Nike'a vereceği 1 milyon dolarlık fabrika teşviğini geri çektiğini açıkladı.
Arizona Valisi Doug Ducey, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Nike'ın yatırımı nedeniyle sözümona Arizona'da güzel bir gün olacaktı ama bu korkunç karar karşısında hayalkırıklığımı ifade edecek kelime yok" dedi.
— Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019
Ducey, ikonik bir Amerikan markası olarak nitelidiği Nike'ın "ulusumuzun bağımsızlık haftasını kutlamak yerine Betsy Ross'un değersiz olduğuna karar verdiler ve politik doğruculuğa boyun eğdiler." ifadelerini kullandı.
Teksas senatörü Ted Cruz da Nike'ı 'vatansever olmayan' bu kararı nedeniyle kınadı.
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