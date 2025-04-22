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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka ABD yapay zeka yarışında liderliği Çin'e kaptırmak istemiyor - Teknoloji Haberleri

        ABD yapay zeka yarışında liderliği Çin'e kaptırmak istemiyor

        ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışında dünya çapında en fazla kullanılan yapay zeka araçlarına ABD sahip olurken, Çin ise son yıllarda yaptığı yatırımlarla 2030'da bu alanda zirveye oturmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:51
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        ABD yapay zeka yarışında liderliği Çin'e kaptırmak istemiyor
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        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında yaşanan teknoloji yarışına odaklandığı "ABD-Çin Teknoloji Yarışı" başlıklı dosyanın ilk haberinde teknoloji yarışının en önemli ayaklarından biri olan yapay zekanın 2 ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediği ele alındı.

        Derlenen bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında ticaret savaşları karşılıklı tarifelerle kızışırken, bu konunun bir parçası olan teknoloji çekişmesi de son yıllarda büyük bir önem kazandı.

        EN ÇOK ATIF YAPILAN YAPAY ZEKA YAYINLARINI ABD ÜRETİYOR

        Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan Yapay Zeka İndeksi Raporu'na göre Çin yapay zeka alanında nicelik olarak dünyanın en çok makale ve yayın üreten ülkesi olsa da ABD nitelik olarak Çin'in önünde yer alıyor.

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        Yüksek atıf yapılan yayın sayısında ABD 50 yayın ile zirvede otururken, Çin'in 34 yayını yer alıyor. Listede Almanya ve Hong Kong'un 7 yayını yer alırken Kanada'nın ise 6 yayını bulunuyor.

        PatentPC sitesinde yer alan verilere göre yapay zeka patent başvurusunda Çin açık ara liderliği elinde bulunduruyor. Ülke, son yıllarda küresel yapay zeka patent başvurularının yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor.

        ÇİN 2030'DA YAPAY ZEKADA 1 NUMARA OLMAK İSTİYOR

        Çin'in yapay zeka alanında en büyük hedefi ise 2030 yılında dünyada bu alanda zirveye yerleşmek. Yeni Nesil Yapay Zeka Geliştirme Planı'nı devreye alan ülke, 2030 yılına kadar yaklaşık 150 milyar dolar değerinde bir yerel yapay zeka endüstrisi ile dünyanın önde gelen yapay zeka inovasyon merkezi ve yapay zekada küresel lider olmayı hedefliyor.

        Çin devleti yapay zeka yatırımlarını destekleme konusunda büyük çaba sarf ediyor. South China Morning Post'ta yer alan habere göre, ülke, erken aşamadaki yapay zeka projelerine yatırım yapmak için 8,2 milyar dolar tutarında ulusal bir yapay zeka endüstrisi fonu oluşturdu.

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        Çin ayrıca doğrudan finansmanın ötesinde, yapay şirketlerine (özellikle gözetim, akıllı şehirler ve askeri teknoloji gibi kamu sektörü uygulamaları için) AR-GE hibeleri, vergi teşvikleri ve tedarik sözleşmeleri de sağlıyor.

        ABD YAPAY ZEKAYA 500 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

        ABD ise yapay zeka destekleri konusunda hem özel sektör hem de devlet desteği ile projeler yürütüyor. Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından duyurduğu Stargate Projesi, ABD'nin yapay zeka alanında bugüne kadar duyurduğu en büyük yatırım planı olarak kayıtlara geçti. Yatırım kapsamında aralarında OpenAI'ın da bulunduğu şirketlerin gelecek 4 yıl içinde ABD içinde yeni yapay zeka altyapısı inşa etmek için 500 milyar dolara kadar yatırım yapması planlanıyor.

        EN ÇOK KULLANILAN YAPAY ZEKALARDAN 7'Sİ ABD'Lİ

        AITools sitesi verilerine göre ise dünyada en popüler ve en fazla kullanılan yapay zekalar sıralamasında ABD'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sitede yer alan verilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ve piyasaya çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören ChatGPT, en çok ziyaret edilen uygulama olarak dikkati çekiyor.

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        ABD'li yapay zeka aracı, Çinli Deepseek'in piyasaya çıkması ile aylık ziyaretçi trafiğinde düşüş yaşasa da 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvede yer alıyor.

        Duyurulduğu andan itibaren maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe sebep olan Çinli DeepSeek ise listede 4. sırada yer aldı.

        Ocak 2025'te DeepSeek'in aylık kullanıcı sayısı yüzde 2 binden fazla artarak 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken, aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçisi yüzde 2 düşüş gösterdi.

        Listede yer alan en çok ziyaret edilen 10 yapay zeka aracından 7'sini ABD menşeli yapay zekalar oluştururken, Çin listeye DeepSeek ile sadece bir şirketini sokabildi.

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