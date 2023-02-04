﻿ABD ve müttefiklerine göre İran nükleer yükümlülüklerini yerine getirmiyor - Dünya haberleri

AA

Dört ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, UAEA raporundaki gibi, Fordo bölgesindeki tesiste yapılan “beyan edilmemiş değişikliğin” İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması kapsamındaki yükümlülükleriyle “bağdaşmadığı” belirtildi.

Açıklamada, İran’ın Fordo bölgesindeki uranyum zenginleştirme tesisinde yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin nükleer silahlanma riski taşıdığı aktarılarak, İran’ın raporun doğru olmadığı yönündeki iddialarının “yetersiz” olduğu vurgulandı.

İran’ın eylemlerini, bu ülkenin “sözde niyetine” göre değil, UAEA’nın “tarafsız ve nesnel raporlarına” dayanarak değerlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, İran yönetimi Kapsamlı Güvence Denetimi Anlaşması çerçevesindeki tüm yasal yükümlülüklerine uymaya ve Fordo’da etkili koruma önlemlerinin uygulanması konusunda Ajans ile tam işbirliğine çağrıldı.

UAEA'nın dün üye ülkelere gönderdiği raporunda, Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiren iki IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. Raporda, değişikliğin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verilmediği belirtilmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA tarafından sunulan raporun doğru olmadığını savunmuştu.

İran, Kasım 2022'de Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı.

Fotoğraf: AA

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