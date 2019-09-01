Zaman zaman tansiyonu düşüren açıklamalar gelmiş olsa da ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tam gaz sürüyor. İki ülke bugün karşılıklı ek tarifeleri yürürlüğe koydu. Çin, ABD menşeli 75 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Bu sabah yürürlüğe giren uygulama ile bin 717 ürüne yüzde 5 ile yüzde 10 ek vergi getirildi. Bu ürünler arasında ABD ham petrolü de bulunuyor. Pekin, 15 Aralık'tan itibaren ek vergi uygulanan ürün sayısını 5 bin 78'e çıkaracak. ABD de Çin'e 1 Eylül itibariyle yüzde 15 ek tarife uygulamaya başladı. Tarife 112 milyar dolarlık ürünü kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayı başında 300 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanacak vergiyi yüzde 10'dan 15'e yükseltmişti. Akıllı telefon ve laptop gibi ürünlerin ithalatına yüzde 15 tarife ise 15 Aralık'a ertelenmişti. Kararın yaklaşan tatil sezonunda ekonomik canlılığı etkilememesi için alındığı açıklanmıştı.

Çin de 23 Ağustos'ta ABD'ye misilleme olarak yaklaşık 75 milyar dolarlık ABD ürünlerine yeni vergiler koyduğunu, yüzde 5 ila 10 arasında değişen vergilerin iki partide, 1 Eylül ve 15 Aralık itibarıyla yürürlüğe gireceği duyurmuştu. Pekin daha önce konan ancak ticaret görüşmeleri nedeniyle ertelenen ABD otomobillerine yönelik yüzde 25'lik ek verginin de 15 Aralık tarihinden itibaren tekrar işleme alınacağı açıklamıştı. Haber Amerikan borsalarını alt üst etmiş, Dow Jones sanayi endeksi ve New York Borsası günü yüzde 2,37 düşüşle, 620 puanın üzerinde kayıpla kapatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump hisse senetlerinde yaşanan sert bir düşüşün ardından Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin arttırılacağını açıklamıştı. Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama, Çin'in adımını "siyasi" diye yorumlamış ve 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 30'a yükselttiğini bildirmişti.

G7'DE TRUMP'IN TAVRI YUMUŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 23 Ağustos Cuma günü karşılıklı gümrük vergilerini artırmalarının ardından tekrar kızışmış, Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Trump'ın tavrı yumuşamaya başlamıştı.

Perşembe günü Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ticaret savaşıyla ilgili görümeler konusunda açıklamalarda bulunmuş, iki tarafın eylül ayında ABD'ye yapılacak ziyaret konusunu görüştüğünü söylemişti. Gao Feng "Çin'in misilleme yapmak için çokça alanı var, fakat Çin'e göre önemli olan ek gümrük vergilerini kaldırmayı görüşmek ve ticaret savaşını derinleştirmemek. Çin konuya dair ABD ile anlaşacak yasal bir zemin arıyor" demişti.