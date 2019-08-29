Ticaret savaşında yeni adım

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ticaret savaşıyla ilgili görümeler konusunda açıklamalarda bulundu. Gao Feng, iki tarafın eylül ayında ABD'ye yapılacak ziyaret konusunu görüştüğünü söyledi. Gao Feng "Çin ve ABD'nin çıkarları iç içe geçmiştir, kolay kesilemez. Çin, ABD'nin yeni tarifeleri kaldıracağını umuyor" ifadesini kullandı. ABD'den samimiyet ve somut eylem beklediklerini belirten Gao Feng, sorunu sakin bir şekilde çözmek istediklerini vurguladı.

GÜMRÜK TARİFELERİ 5 PUAN ARTIRILACAK

Öte yandan ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi, ABd Başkanı Donald Trump'ın Çin'den 300 milyar dolar tutarında ithalat için 1 Eylül ve 15 Aralık tarihlerinde yürürlüğe gireceğini duyurduğu gümrük tarifelerinin 5'er puan daha artırılacağını resmi olarak teyit etti. 300 milyar dolarlık ithalatın bir bölümüne 1 Eylül'den itibaren yüzde 15 tarife uygulanacak. Akıllı telefon

ve laptop gibi ürünlerin ithalatına yüzde 15 tarife ise 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

TRUMP: ÇİN İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump dün twitter'dan yaptığı açıklamada Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyledi. Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çin ile çok iyi gidiyoruz, daha önce böyle olmamıştı" yazdı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Cuma günü karşılıklı gümrük vergilerini artırmalarının ardından tekrar kızışmış, Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Trump'ın tavrı yumuşamaya başlamıştı.

Cuma günü Çin, ABD menşei 75 milyar dolar tutarındaki ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump da birkaç saat sonra buna misilleme olarak 550 milyar dolar tutarındaki ithal Çin ürününe ek gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Trump sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulunmuş, ayrıca ABD'li şirketlerin üretim tesislerini ülkelerine geri taşımaları talimatı vermişti.