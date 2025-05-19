ABD üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda "zirveden" düştü

Moody’s, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e indirirken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin, ABD'de 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmış olmasını yansıttığı aktarıldı.

ABD yönetimleri ve Kongre'nin, büyük yıllık mali açıklar ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler üzerinde anlaşmaya varamadığına işaret edilen açıklamada, "Görüşülmekte olan mevcut mali tekliflerin zorunlu harcamalarda ve açıklarda uzun vadeli önemli azalmalar sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gelecek on yıl boyunca, hükümet gelirlerinin genel olarak sabit kalmasının ve daha büyük açıkların beklendiği ifade edildi.

Vergilendirme ve harcamalarda ayarlamalar yapılmaması halinde, ABD'de 2024'te toplam harcamaların yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturan zorunlu harcamaların faiz giderleri de dahil olmak üzere 2035'e kadar yaklaşık yüzde 78'e yükselmesinin öngörüldüğü, 2017 vergi indirimlerinin uzatılması durumunda gelecek 10 yılda açığın yaklaşık 4 trilyon dolar artacağı belirtildi.

ABD federal bütçesinin yıllık açığı yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde. Bu GSYH’nın yüzde 6’sından fazlaya denk geliyor. 1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçe açığı şimdiden 1.05 trilyon dolarla önceki yıla göre yüzde 13 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Yatırımcılar dolardan uzaklaşma eğiliminde

Moody's'in de ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e indirmesiyle, ülke üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da en yüksek notu kaybetmiş oldu.

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Dünyanın en büyük ekonomisinin kredi notu artık Avusturya ve Finlandiya gibi küçük ekonomilerle aynı seviyede bulunuyor.

ABD'nin ilk not kaybı 2011'de S&P Global Ratings'in not indirimiyle gelmiş, piyasalar bu karara sert tepki göstermişti. S&P 500 kısa sürede yüzde 16 değer kaybetmişti.

Fitch Ratings'in ise 2023'te benzer şekilde ülkenin kredi notunu düşürmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3 ay içinde yüzde 4,1'den yüzde 5'in üzerine çıkmıştı.

Daha düşük kredi notunun ABD için tahvil piyasasında daha kötü koşullara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Moody's'in not indiriminin de tahvil getirilerinin artmasına yol açabileceğini ve bu durumun da borçlanma maliyetlerini yükselterek ekonomik büyümeyi baskılayabileceğini belirtiyor. Artan ulusal borç ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve dünyanın geri kalanıyla başlattığı tarife geriliminin ardından yatırımcılar daha temkinli hale geldi ve ABD borcu için daha yüksek getiri talep ediyor.