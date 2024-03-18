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        Haberler Dünya ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?

        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?

        ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını mümkün kılan tasarıyı kabul etti. Pekin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ABD'de neden yasaklanmak isteniyor?

        Giriş: 18.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:10
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        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
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        ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını 13 Mart’ta kabul etmiş; "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı onay için ABD Senatosu'na göndermişti.

        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası

        "Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle veya tamamen çıkarılması öngörülüyor. Çin, ABD'nin aldığı bu karara tepki gösterdi.

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        Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını açıkladı. Bu kararın arkasında ABD'nin Milli İstihbarat Direktörlüğü İstihbarat Komitesi'nin Yıllık Tehdit Değerlendirmesi Raporu bulunuyor.

        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
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        Raporun, Kötü Niyet Etkisi Operasyonları başlıklı bölümünde Çin'in yapay zeka faaliyetleri ve sosyal medya ağları üzerinden ABD'ye karşı operasyona giriştiği vurgulanıyor.

        Raporda yer alan çarpıcı tespit ve değerlendirmeler şöyle:

        Çin, ABD liderliği hakkında şüphe uyandırmayı, demokrasiyi baltalamayı ve Pekin'in nüfuzunu genişletmeyi amaçlıyor. Pekin'in bilgi operasyonları öncelikle Çin yanlısı anlatıları desteklemeye, ABD tarafından desteklenen anlatıları çürütmeye ve Çin'in uluslararası imajı, pazarlara erişimi ve teknolojik uzmanlığı dâhil olmak üzere Pekin'in çıkarlarını tehdit eden ABD ve diğer ülkelerin politikalarına karşı koymaya odaklanıyor.

        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
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        Pekin'in çevrimiçi kişiliklerini kullanarak ABD'de algılanan toplumsal bölünmelerden aktif olarak yararlanmaya yönelik artan çabaları, Moskova'nın nüfuz operasyonları için taktikleri güçlendiriyor. Çin, üretken yapay zeka deneyleri de dâhil olmak üzere, etki faaliyetlerinde daha yüksek düzeyde bir karmaşıklık sergiliyor. Çin’in propaganda kolu tarafından yönetilen TikTok hesaplarının, 2022'deki ABD ara seçim döngüsü sırasında her iki siyasi partiden adayları hedef aldığı görüldü.

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        Pekin, özellikle Hong Kong, Tayvan, Tibet ve Sincan gibi temel egemenlik konularında ABD kamuoyu söylemini şekillendirme çabalarını yoğunlaştırıyor. ÇHC, yurtdışındaki Çinli öğrencileri muhalif görüşlere karşı izliyor, Çinli öğrenci derneklerini Pekin adına faaliyetler yürütmeleri için harekete geçiriyor ve ABD'li akademisyenler ve düşünce kuruluşu uzmanlarının araştırmalarını etkiliyor.

        Çin'i eleştirenleri bir kenara itme ve ABD'deki toplumsal bölünmeleri büyütme arzusu nedeniyle 2024'teki ABD seçimlerini bir düzeyde etkilemeye çalışabilir. Çin Halk Cumhuriyeti aktörleri gizli nüfuz operasyonları yürütme ve dezenformasyon yayma yeteneklerini artırdı. Pekin bu faaliyetlere sınırlamalar getirse bile, doğrudan denetimi altında olmayan kişiler, Pekin'in hedefleriyle uyumlu olduğunu düşündükleri seçimleri etkileme faaliyetlerine girişebilirler.

        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        İSTİHBARAT OPERASYONLARI

        Çin, ABD ulusal güvenliğine ve küresel nüfuzuna meydan okumak, dünya çapında algılanan rejim tehditlerini bastırmak ve Çin'in yerli bilim ve teknoloji sektörlerini desteklemek için ticari sırları ve fikri mülkiyet haklarını çalmak için küresel istihbarat duruşunu genişletmeye devam edecektir.

        Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat servislerinin yetkilileri, Çin'de her yerde bulunan teknik gözetim ortamından yararlanmaya çalışacak ve Çin sınırlarının ötesindeki siyasi güvenlik hedeflerine karşı izleme, veri toplama ve gelişmiş analitik yeteneklerinin kullanımını genişletmeye çalışacak. Çin, istihbarat operasyonlarına yönelik yapay zeka ve büyük veri analitiği yeteneklerini hızla genişletiyor ve geliştiriyor.

        Daha güçlü istihbarat operasyonları, bu faaliyetlerin Şubat 2023'te yüksek irtifa balonunun ABD'yi uçurması gibi uluslararası sonuçlar doğurma riskini de artırıyor.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #TikTok
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