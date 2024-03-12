Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Eski ABD Başkanı Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        ABD'de sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanmasına dair yapılan tartışmalara eski ABD Başkanı Trump da dahil oldu. TikTok'un 'ulusal bir tehdit' olduğunu dile getiren Trump, "TikTok olmadığında çıldıracak bir sürü genç çocuk var. Orada birçok iyi ve kötü şey var" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.03.2024 - 08:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı ve aynı zamanda 2024 Kasım seçimlerinde yeniden aday olmaya hazırlanan Donald Trump, ülkede son günlerde tartışılan sosyal medya platformu TikTok'un 'ulusal bir tehdit' olduğunu söyledi.

        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor? Haberi Görüntüle

        ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.

        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması Haberi Görüntüle

        "ULUSAL BİR TEHDİT"

        Bu tartışmaların ortasında konuşan Trump, TikTok'un 'ulusal bir tehdit' olduğunu TikTok'un yasaklanmasının gençleri etkileyeceğini dile getirdi. "TikTok olmadığında çıldıracak bir sürü genç çocuk var. Orada birçok iyi ve kötü şey var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        6 Ocak 2021'de Kongre baskının ardından Meta'ya ait Facebook ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirilen Trump, o günden bu yana Meta'yı sık sık eleştirdi. Eğer TikTok'u yasaklarsanız, o zaman Facebook ve diğerleri özellikle de Facebook büyük bir pazar ve yararlanıcı olacak. Facebook'un çok dürüst olmadığını düşünüyorum" dedi.

        Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları Şubat 2023'te yeniden etkinleştirildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #TikTok
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Habertürk Anasayfa