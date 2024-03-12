Eski ABD Başkanı Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

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Eski ABD Başkanı ve aynı zamanda 2024 Kasım seçimlerinde yeniden aday olmaya hazırlanan Donald Trump, ülkede son günlerde tartışılan sosyal medya platformu TikTok'un 'ulusal bir tehdit' olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor? Haberi Görüntüle

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kongre'nin sosyal medya platformu TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda yasa tasarısını imzalayacağını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor. ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması Haberi Görüntüle "ULUSAL BİR TEHDİT" Bu tartışmaların ortasında konuşan Trump, TikTok'un 'ulusal bir tehdit' olduğunu TikTok'un yasaklanmasının gençleri etkileyeceğini dile getirdi. "TikTok olmadığında çıldıracak bir sürü genç çocuk var. Orada birçok iyi ve kötü şey var" ifadelerini kullandı.

REKLAM 6 Ocak 2021'de Kongre baskının ardından Meta'ya ait Facebook ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirilen Trump, o günden bu yana Meta'yı sık sık eleştirdi. Eğer TikTok'u yasaklarsanız, o zaman Facebook ve diğerleri özellikle de Facebook büyük bir pazar ve yararlanıcı olacak. Facebook'un çok dürüst olmadığını düşünüyorum" dedi. Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları Şubat 2023'te yeniden etkinleştirildi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.