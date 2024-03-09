ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması

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ABD Başkanı Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylaması hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Biden, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin 7 Mart'ta onayladığı tasarı kapsamında, Pekin merkezli ByteDance firması, TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmezse uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın oluşturulmasında teknik destek verdiği TikTok'a erişimin yasaklanmasına ilişkin tasarının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için "düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu" kaydetmişti.

Hükümetinin TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunmasına karşın Biden'ın 5 Kasım'da yapılması planlanan 2024 başkanlık seçimleri kampanyası, ekibi tarafından TikTok üzerinden de yürütülüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Komitenin tasarıyı onaylaması üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yasak getirilmesi durumunda TikTok'un rakipleri Facebook gibi sosyal medya platformlarının güçleneceğini belirtti. Başkanlığı döneminde Trump, WeChat ve TikTok uygulamalarının yasaklanması yönünde karar almış, sonrasında kararı iptal etmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.