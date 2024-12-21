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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay

        ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 03:49 Güncelleme: 21.12.2024 - 03:49
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        ABD Temsilciler Meclisi'nden geçici bütçe tasarısına onay
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        ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde yapılan oylamada, 34 "hayır" oyuna karşılık 366 "evet" oyuyla kabul edildi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu tasarıda, hükümet kurumlarına sağlanacak finansmanın yanı sıra afet yardımı için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik destek için 10 milyar dolarlık kaynak da ayrıldı.

        Uzun müzakereler sonucu Temsilciler Meclisinden geçen tasarıda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın talep ettiği borç limitinin yükseltilmesine ilişkin hüküm yer almadı.

        ABD'de cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

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        TRUMP'IN MUHALEFETİ BÜTÇE MÜZAKERELERİNDE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

        ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

        ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

        Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını öngören bir bütçe tasarısı üzerinde hafta başında anlaşmıştı.

        Ancak Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek karşı çıkmış ve Kongre üyelerine tasarıyı reddetme çağrısında bulunmuştu.

        Bütçe tasarısını ilk eleştiren isim, Trump'ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk olmuştu. Musk, "Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar Kongre'den hiçbir yasa tasarısı geçmemeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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        TRUMP'IN DESTEK VERDİĞİ GEÇİCİ BÜTÇE TASARISI TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN GEÇEMEMİŞTİ

        Trump'ın muhalefeti üzerine Kongre'deki bütçe müzakereleri yoğunlaşırken, hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma limitinin 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören tasarı oylamaya sunulmuştu.

        Seçilmiş başkan Trump'ın da destek verdiği bu tasarı, perşembe akşamı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti. Tasarı, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kabul görmemişti.

        FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

        Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

        Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

        "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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