Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin ekim ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devreye aldığı tahvil alım programında azaltıma bu ay sonu itibarıyla başlayacağını ve azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini duyurması ile açıklanacak makroekonomik verilerin önemi arttı.

Bankanın, para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı veriler arasında, ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar bulunuyor. Bu kapsamda bugün açıklanacak ekim ayı istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı konusunda sabırlı olacaklarını belirttiğini ve konuşmasında enflasyon, ücretlerdeki seyir ve tam istihdam konularına odaklandığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte söz konusu verilere ilişkin her türlü gelişmenin, bankanın faiz politikası beklentileri üzerinden piyasalara etkisinin artacağını söyledi.

VERİLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

15.30 ABD, ekim ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar