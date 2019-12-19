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Bir yandan Çin ile ticaret görüşmelerini sürdüren ABD diğer yandan kendisine yeni ve ilginç bir ticaret ortağı buldu. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) internet sitesinde kısa bir süreliğine Wakanda Krallığı ülkenin serbest ticaret ortakları arasında gösterildi. Wakanda Krallığı'nın, süper kahraman Kara Panter'in (Black Panther) memleketi olması ve gerçekte böyle bir ülkenin olmaması sitedeki bilgiyi görünce gözlerine inanamadı.

EŞEK TİCARETİ YAPIYORLAR

Sitede yer verilen, şu an kaldırılmış, bilgilere göre Wakanda ABD ile ördek, eşek ve inek ticareti yapıyor. Sitede yer alan bu hatalar ilk olarak New Yorklu yazılımcı Francis Tseng tarafından farkedildi. Tseng konuyla ilgili tweetinde "Wakanda USDA'nın sitesinde ABD'nin serbest ticaret ortağı olarak yer alıyor??" mesajıyla şaşkınlığını diğer kullanıcılarla paylaştı.

Tseng'in konuyu Twitter'dan paylaşması ve haberin yayılması üzerine söz konusu hata düzeltildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Tarım Bakanlığı, Wakanda'nın listeye bir test yayını sırasında eklendiğini daha sonra da unutulduğunu belirtti.