ABD stratejik petrol rezervini kullanıma açacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yazılı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tercih ettiği savaşın" etkisine karşı çalışıldığını vurguladı.
BİDEN, YETKİ VERECEK
Uzun süren istişarelerin ardından IEA üye ülkelerinin, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştığını belirten Psaki, "Bu anlaşmanın bir parçası olarak Başkan Biden, Enerji Bakanlığına, ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili kullanıma açma yetkisi verecek." ifadesini kullandı.
Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.
"PUTİN'İN EYLEMLERİNİN SONUCU OLARAK KÜRESEL ENERJİ ARZINDAKİ KESİNTİ SINIRLANACAK"
Putin'in eylemlerinin bir sonucu olarak küresel enerji arzındaki kesintiyi sınırlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya hazır olduklarına işaret eden Psaki, enerji kaynaklarının Rusya'dan uzak şekilde çeşitlendirilmesine yönelik çabalara devam edileceğini bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşının, tedariki sekteye uğratacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazanırken, ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 10'un üzerinde artarak 106 dolar seviyesine yükseldi. WTI 7 yılın en yüksek seviyesini görürken, Brent petrolün varili de yüzde 8'in üzerinde değer kazanarak 106 dolardan alıcı buldu.
IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.
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