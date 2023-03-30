ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye deprem desteği

ABD Senatosu'na, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yıkıcı depremlerin ardından ABD'de Senato'ya depremin yaralarını sarmak için destek vermeyi içeren bir tasarı sunuldu.

Tasarıyı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne Oregon eyaleti Senatörü Jeff Merkley sundu. Tasarı bekletilmeden Senato'dan onay aldı.

TASARIDA NELER VAR?

Tasarıda, yıkıcı deprem sebebiyle Türkiye ve Suriye halkına en derin başsağlığı ve dayanışma dileklerinin iletildiği belirtilirken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAİD), 160'a yakın arama-kurtarma ekibi de dahil olmak üzere 200 kişilik bir Afet Yardım Müdahale Ekibi'nin (DART) Türkiye'ye gönderildiği, USAİD'in bugüne kadar 85 milyon dolar destek taahhüt ettiği vurgulandı.

"Türkiye ve Suriye'nin etkilenen bölgelerinde insani müdahalede yer alan kadın ve erkeklerin çabaları ve bu çabalarda yer alan uluslararası sivil toplum kuruluşlarını da takdir ediyoruz" açıklamasına yer verildi.

Tasarıda ABD'ye, Türkiye ve Suriye'ye acil yardım ve inşa çabalarına devam etme çağırısı yapılırken Esad yönetimine destek ve normalleşme sinyali verilmemesi, yasalaşan "Suriye'ye karşı yaptırım" yasasının devamı yer alıyor.

Senator Merkley kendi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye insani yardım taahhüdünü yeniden teyit eden bu partilerüstü karar Senato'dan geçti."

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki kayıplarla ilgili taziyenin iletildiği ve Esad yönetiminin deprem bölgelerine yardım ulaştırılmasını engellemesini kınayan bir tasarıyı 412 evet oyu ile kabul etmişti.

Başkan Biden yönetimi depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye 200 milyon doların üzerinde yardım taahhüdünde bulunurken, ABD Ticaret Odası'nın liderliğinde Amerikan firmaları da 110 milyon dolarlık bir kampanya gerçekleştirmişti.

Fotoğraf: Habertürk

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