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ABD seçimi mahkemede mi bitecek: Avukat orduları hazır!

Son dakika haberi: ABD'de seçime saatler kala her iki aday da karşı tarafın seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirecek hamlelerine karşı hazırlık yapıyor. Posta yoluyla oy kullanımı nedeniyle sonuçların açıklanmasının gecikmesine karşı iki tarafın da avukat ordularını hazır tuttuğu belirtiliyor

03.11.2020 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: ABD seçimi mahkemede mi bitecek: Avukat orduları hazır! - Haberler
HABERTURK.COM / Reuters

ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden seçimin son gününde son bir hamleyle çekişmeli eyaletlerden oy koparmaya çalıştı. Hem Trump hem de Biden'ın ekipleri karşı tarafın seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirecek hamlelerine karşı hazırlık yapıyor.

Anketlerde geride gözüken Trump, herhangi bir kanıt göstermeden posta yoluyla oy kullanılmasına karşı açıklamalarda
bulunmaya devam etti. Trump oyların sayımına sandıklar kapandıktan sonra başlanacak eyaletlere avukatlarını gönderebileceğini söyledi.

ABD'de seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletlerden Wisconsin'de konuşan Trump, Pennsylvania eyaletinde seçim
gününden üç gün sonra teslim edilen oy pusulalarının sayılması işleminin tahrifata yol açabileceğini iddia etti.

"Kötü şeyler olacak ve bu kötü şeyler başka tür şeylerin olmasına neden olacak" diyen Trump, daha sonra Twitter üzerinden
yüksek mahkemenin sayım işlemini eyaletlerin tercihine bırakması kararı hakkında "sokaklarda şiddet olayları yaşanmasına neden olabilir" dedi. Twitter bu mesajı "yanlış yönlendirme yapabilecek içerik" şeklinde işaretledi.

ABD'de oyların sayımının sandıklar kapandıktan günler hatta haftalar içerisinde tamamlanması olağan dışı bir uygulama olarak
kabul edilmiyor. Bu seçimlerde posta yoluyla kullanılan oy sayısındaki rekor artış ve koronavirüs salgını göz önünde bulundurulduğunda sayımın uzaması olası gözüküyor.

Biden'ın seçim ofisi yöneticisi Jennifer O'Malley Dillon gazetecilere yaptığı açıklamada "Seçim akşamı Donald Trump'ın başkan ilan edilebileceği bir senaryo bulunmuyor" dedi.

Pittsburgh'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden "Dürüst ve barışçıl bir seçim olmasını, katılımın yüksek olmasını diliyorum" dedi.

İki taraf da gerekmesi durumunda bölgeye sevketmek üzere avukat ordusunu hazır tutuyor.

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