Moskova, ABD seçimlerinde kaos bekliyor!

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ABD'de tarihi başkanlık seçimlerine artık saatler kaldı. Mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarışacağı seçimlerde kazanan aday dört yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten isim olacak.

Ancak seçimler öncesinde hem ABD'de yaşanan gerilim, beraberinde seçim sonuçlarına kaosun damga vurabileceği beklentisi yaratıyor. Bu beklentiyi paylaşanlar kurumlardan biri de Rus Dış İstihbarat Servisi...

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin, RIA'ya verdiği röportajda ABD'de seçimlerin toplumda daha fazla bölünmeye yol açmasını beklediklerini söyledi.

Naryshkin, "Bizim değerlendirmemiz, kimin kazanacağından bağımsız şekilde sosyal krizin derinleşeceği yönünde. Kesin olan şey kaybeden tarafın sonuçları kabul etmeyecek olması. Bu da radikalleri sokaklara çıkmak için cesaretlendirecek" ifadelerini kullandı.

ABD'de seçimler yaklaşırken, başkent Washington'da gerginlik beklentisi nedeniyle birçok dükkan ve mağazanın tahta plakalarla camlarının ve kapılarının kapatıldığı görüntülenmişti.