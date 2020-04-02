Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle son iki haftadır üretimin yapılamadığı dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı ABD'de, beklenen Mart ayı rakamları geldi.

Mart ayında pazarın bir önceki aya göre yüzde 27 daraldığı ülkede, 992 bin 392 adet araç satıldı. Bu rakam Şubat ayında ise 1.4 milyon adet seviyesindeydi.

ABD'de 2019 Mart ayında ise 1.6 milyon adet araç satıldığı göz önüne alındığında, ülkedeki yeni araç satışlarında bir yılda yüzde 38 azalma yaşandığı ortaya çıkıyor.

Wards Intelligence'in açıkladığı rakamlara göre, ABD'de yıl sonuna kadar 11.4 milyon araç satılması bekleniyor. Şubat ayında yapılan tahmin ise 16.8 milyon adet seviyesindeydi. ABD'de 2019'da satılan toplam araç sayısı ise 17 milyon adet olarak ölçülmüştü. ABD otomotiv pazarı 2019 yılını da yüzde 1.3 daralma ile kapatmıştı.

Moody's de geçen hafta yayınladığı analizde, ABD otomotiv pazarının 2020'de yüzde 15 daralacağı öngörüsünde bulunurken, küresel pazarlarda koronavirüsten en büyük darbeyi Batı Avrupa'nın alacağını kaydetmişti.

ABD'de otomotiv üretimi yapamayanlar markalar, son günlerde sağlık ekipmanı geliştirmeye başladılar. Ford, General Motors, Tesla ve ülkede fabrikaları bulunan Toyota maske ve solunum cihazı üreterek ABD'deki hastaneleri ulaştırıyor.

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