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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı - Enerji Haberleri

        ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:47
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        ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
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        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 417 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

        Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artarak 380 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

        Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 100 bin varil artarak 221 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

        PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

        ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Eylül haftasında 43 bin varil azalarak 13 milyon 611 bin varile geriledi.

        Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 545 bin varil azalışla 6 milyon 322 bin varile gerilerken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1 milyon 284 bin varil artarak 4 milyon 589 bin varil oldu.

        EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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