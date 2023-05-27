ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570’e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 4 azaldı.

Perşembe gününü 76,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 72,87 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.