Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

 ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı

Giriş: 27.05.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
AA

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570’e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 4 azaldı.

Perşembe gününü 76,26 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 72,87 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avukat Dilara Yıldız'ın katilinin cezası belli oldu
Avukat Dilara Yıldız'ın katilinin cezası belli oldu
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı!
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı!
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak
Sayılarla 14 Mayıs seçimleri
Sayılarla 14 Mayıs seçimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.