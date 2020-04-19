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Bugün itibarıyla ABD 738 bini aşkın vaka ile koronavirüs salgınının merkezi haline gelmiş durumda. Ülkede bir yandan Başkan Donald Trump ile eyalet valileri arasındaki 'kimin alınan tedbirleri yumuşatabileceğine' dair yetki tartışması sürerken diğer yandan yeterli sayıda test yapılmadığına dair eleştiriler her geçen gün artıyor.

Koronavirüs sebebiyle 39 bin 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Miami açıklarında özel bir ada olan Fisher Adası'nın sakinleri ise test bulmakta herhangi bir sorun yaşamıyor. Ada yönetiminin Miami Üniversitesi Sağlık Sistemi Bölümü'nden(UHealth) 1.800 adet antikor testi aldığı ortaya çıktı.

800 AİLE YAŞIYOR

ABD genelinde uygulanan testlerde ağırlıklı olarak test yapılan kişinin vücudunda koronavirüs olup olmadığı anlaşılıyor. Antikor testleri ise kişinin daha önceden virüse yakalanıp yakalanmadığını ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösteriyor. Bu testler ülkede kısıtlı sayıda bulunuyor. Dolayısıyla testlerin tanesine 17 dolar gibi çok da yüksek olmayan bir bedel ödense de 800 ailenin yaşadığı bir adanın binlerce test alması tepki topladı.

Bu tepkiyi artıran en önemli nedenlerden birisi ise Bloomberg'e göre Fisher Adası'nın ABD'nin en zengin 'posta kodu' olması. Adada yaşayanların yıllık kişi başı geliri 2.2 milyon dolar. Adada evler 2 ila 80 milyon dolar arasında alıcı buluyor. Burada ev aldığınızda ödediğiniz tek bedel ev fiyatı olmuyor. Adanın imkanlarından yararlanmak için 250 bin dolarlık üyelik ücretini de ödemeniz gerekiyor.

'DÜNYADA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SİSTEM'

Konuyu ülke gündemine taşıyan The Miami Herald gazetesine açıklamada bulunan UHealth Sözcüsü Lisa Worley'in sözleri de bu tepkiyi artırdı. Worley Fisher Adası sakinleri öyle istediği için testleri sattıklarını belirtti. Diğer bir deyişle 'parasını verip aldılar işte' dedi.

Bunun yanında UHealth Fisher Adası Tıbbi Direktörü Dr. Elizabeth Greig'in imzasıyla ada sakinlerine yollanan mektupta testler sayesinde 'Fisher Adası'nda dünyada eşi görülmemiş bir koronavirüs takip sistemi' kurduklarını belirtti. Yani ülkede test eksikliği çekilirken, zenginlerin yaşadığı adada 'dünyanın en iyi sistemi' kuruldu.

Şu ana kadar Fisher Adası'nda 1 kişide koronavirüs tespit edildi.