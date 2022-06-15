ABD'li üst düzey temsilcilerden Türkiye'ye 'Suriye' çağrısı

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna dair yazılı bir açıklama geldi.

Senato Dış İlişkiler Komite Başkanı Robert Menendez, kıdemli üye James Risch, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Gregory Meeks ve kıdemli üyesi Michael McMaul'ün ortak yazılı bildirisi şu şekilde:

"Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatmaya yönelik devam eden tehditlerinden son derece endişeliyiz. Önceki Türk operasyonları, ABD ve ortak güçlerin DEAŞ'a karşı operasyonlarını aksattı ve Suriye'nin korkunç insani krizini şiddetlendirdi. Başka bir Türk operasyonu aynı feci sonuçlara yol açacaktır, buna savunmasız durumdaki sayısız Suriyeliyi uzaklaştırmak da dahil.

Türk hükümetini ve ilgili güçleri herhangi bir askeri operasyondan kaçınmaya çağırıyoruz, böylece kuzey Suriye'ye odaklanmak, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini gerçekleştirmek ve daha fazla insani felaketin önlenmesini sağlamaya devam edilebilir."

Kongre Üyeleri Gregory Meeks ve Michael McMaul, Kongre'deki Türk dostluk grubu üyesi olarak da görev yapıyorlar.