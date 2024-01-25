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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz ABD'li üretici Çin'de son çeyrekte yüzde 2 geriledi - Teknoloji Haberleri

        ABD'li üretici Çin'de son çeyrekte yüzde 2 geriledi

        Apple'ın Çin'deki iPhone sevkiyatları, Huawei'nin pazar payını büyütmesiyle dördüncü çeyrekte yüzde 2 düştü. Ancak 2023 yılının tamamı için Apple, Vivo'yu geçerek yüzde 17,3 pazar payıyla en çok akıllı telefon satan şirket oldu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:34
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        Çin'de Huawei büyüdü, Apple geriledi
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        Akıllı telefon iş birimi ABD'nin uyguladığı yaptırımlarıyla büyük ölçüde darbe alan Huawei, geçen yıl yeni lansmanlarla da geri dönüş yaptı ve 2023'ün son çeyreğinde sadece %1,2 büyüyen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında rekabeti yoğunlaştırdı.

        IDC rakamlarına göre, Huawei'nin sevkiyatları yılın son çeyreğinde %36,2 arttı. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğinde %10,3 olan pazar payıyla %13,9 pazar payıyla Çin'in dördüncü en büyük akıllı telefon satıcısı oldu.

        APPLE YÜZDE 2 GERİLEDİ

        Araştırma şirketi IDC'nin açıkladığı verilere göre, Apple'ın Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 küçüldü ve Huawei liderliğindeki yerel rakiplerin yoğunlaşan rekabetinden zarar gördü.

        Düşüş, bazı Çinli şirketler ve devlet kurumları, ABD hükümetinin güvenlik gerekçesiyle Çin uygulamalarına yönelik kısıtlamalarını yansıtan bir önlem olan çalışanların Apple cihazlarını kullanımını sınırladığından, ABD firmasının üçüncü en büyük pazarında karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

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        YIL GENELİNDE LİDER APPLE

        Ancak 2023 yılının tamamı için Apple, Vivo'yu geçerek %17,3 pazar payıyla en çok akıllı telefon satan şirket oldu. Bu, Apple'ın Çin'de ilk kez en çok satan şirket haline geldiğine işaret ediyor, ancak analistler satışlarının bu yıl tekrar baskı altına gireceğini tahmin ediyor.

        IDC, Apple'ın Çin'deki üst düzey pazar payının, rakip ürünlerden ve Apple'ın iPhone'ların genel çekiciliğini azaltan sınırlı ürün yükseltmelerinden etkilendiğini söyledi.

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