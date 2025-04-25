ABD'li siyasetçilerden gözaltındaki Öztürk'e ziyaret: Bu bir otoriterliktir

ABD'li 3 siyasetçi;Massachusetts Senatörü Markey, Massachusetts Kongre Temsilcisi McGovern ve Massachusetts Kongre Temsilcisi Pressley, ABD'nin Louisiana eyaletinde tutuklu bulunan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk'ün tutuklanmasını şiddetle kınayan politikacılar, Öztürk'ün tutuklanma sürecinin Belarus'taki Lukaşenko yönetiminin yöntemine bire bir benzediğini ve bunun ABD gelenekleri için korkunç bir durum olduğunu vurguladı.

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Rümeysa Öztürk'ün tutuklanmasının her Amerikalının tüylerini diken diken etmesi gerektiğini söyleyen politikacılar, "Gözaltı merkezini ziyaret ettik. Burası, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin "kara delik" olarak tanımladığı Louisiana'daki ICE tesisleri ağının bir parçası, ulaşılması zor bir yer" yorumunu yaptı.

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"Bu bir baskıdır, otoriterliktir"

New York Times gazetesine gözlemlerini yazan politikacılar, şu ifadeyi kullandı:

"Bulduğumuz şey sadece suçsuz yere kilit altında tutulan genç bir kadın değil, aynı zamanda teste tabi tutulan bir demokrasiydi. Öztürk bir yüksek lisans öğrencisi, bir yazar ve görünürde bir neden olmaksızın iptal edilen öğrenci vizesiyle yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir toplum üyesi.

İftar yemeğine giderken, bazıları maskeli olan federal ajanlar etrafını sarmış, onu gözaltına almış, nedenini açıklamayı reddetmiş ve ardından zorla açıklanmayan bir yere götürmüşlerdir; ailesinin nerede tutulduğunu öğrenmesi bile yaklaşık 24 saat sürmüştür. Öztürk'le Basile'de buluştuğumuzda, mahallesinin sokaklarından alınırken hayatından endişe ettiğini, onu kimin yakaladığını ve nereye götürdüklerini bilmediğini söyledi. Massachusetts'ten New Hampshire'a, Vermont'tan Louisiana'ya geçişinin her aşamasında avukatıyla iletişime geçmek için defalarca yaptığı taleplerin reddedildiğini belirtti. Gözaltı merkezinde yetersiz beslenmiş, aşırı soğuk tesislerde tutulmuş ve kişisel ihtiyaçları ile dini gereklilikleri karşılanmamış. Kendisine reçete edilen ilaçları alamadığı için astım krizleri geçirdi. Tüm bunlara rağmen - ve sevdiklerinden uzakta olmasına rağmen - onun sarsılmaz ruhu bizi çok etkiledi. Trump yönetimi neden onu hedef aldı? Söylenenlere göre, Tufts Daily'de, Tufts öğrenci senatosunun İsrail ve Gazze ile ilgili olarak aldığı kararlara üniversitenin verdiği tepkiyi eleştiren bir görüş yazısının yazarlarından biri olduğu için.

Bu göçmenlik uygulaması değil. Bu bir baskıdır. Bu otoriterliktir."