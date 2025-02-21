Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.602,16 %-2,09
        DOLAR 36,4868 %0,55
        EURO 38,1794 %0,03
        GRAM ALTIN 3.445,96 %0,49
        FAİZ 39,64 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 38,37 %-0,13
        BITCOIN 97.230,00 %-0,92
        GBP/TRY 46,1556 %0,15
        EUR/USD 1,0457 %-0,42
        BRENT 75,05 %-1,87
        ÇEYREK ALTIN 5.634,15 %0,49
        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'li şirketin araç muayene ihalesine katılması dünyada ses getirdi - Otomobil Haberleri

        ABD'li şirketin araç muayene ihalesine katılması dünyada ses getirdi

        4 kıtada yılda 30 milyondan aracı denetleyen ve ABD merkezli araç muayene işletmesi Opus'un, Met-Gün Group'la birlikte Türkiye'deki araç muayene ihalesine katılması dünya basınında yer buldu. TV 100'ün haberine göre, Opus Grup Latin Amerika Başkanı Alfredo Granai gazetelere yaptığı açıklamada, "Yerel ortaklığımız aracılığıyla uzmanlığımızı Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazara taşımaktan heyecan duyuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç muayene ihalesine katılan ABD'li şirket dünyada ses getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için başlattığı ihale sürecine başvurular 10 Şubat’ta tamamlandı.

        Teklif verenler arasında, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da yılda 30 milyondan fazla aracı muayene eden Opus’un, Met-Gün Group ile Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA ile kurduğu ortaklık da yer aldı.

        Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte, geçmişte Opus tarafından satın alınmıştı.

        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Haberi Görüntüle

        TV 100'ün haberine göre, ABD merkezli araç muayene işletmecisinin Türkiye’deki ihalede kendisini göstermesi dünya basınında da yankı buldu. Özellikle Latin Amerika’daki gazeteler ve internet siteleri Opus’un ihaleye katılmasını sayfalarına taşıdı.

        REKLAM

        Haberlerde, Opus’un trafik kazalarında etkili bir azalma ve hava kalitesinde iyileşme vaat ettiği, her pazara ayrı uyarlanmış teknolojileri ile yüzde 30 daha hızlı muayene yapabildiği anlatıldı.

        'UZMANLIĞIMIZI TÜRKİYE’YE TAŞIMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ'

        Opus Grup Latin Amerika Başkanı Alfredo Granai de gazetelere yaptığı açıklamada, "Araç muayenesi ve akıllı araç desteği alanında küresel bir lider olan Opus, son teknoloji aracılığıyla yol güvenliğini ve çevre korumasını ilerletmeye kendini adamıştır. Yerel grup Met-Gün ile ortaklığımız aracılığıyla uzmanlığımızı Türkiye gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazara taşımaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

        İHALEYİ KAZANAN 2047'YE KADAR İŞLETECEK

        Araç muayene istasyonlarının 2047 yılına kadar yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan ihalede, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu teklif verdi.

        24 Şubat 2025 Pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle 1. tur pazarlık görüşmeleri yapılacak.

        Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmeleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi de 14.08.2027 tarihinde sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Habertürk Anasayfa