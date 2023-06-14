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ABD'li senatörden, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı gerekçesiyle Macaristan'a silah satışına engel

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'ya dahil olmak isteyen İsveç'in üyelik başvurusunu henüz onaylamayan NATO üyesi Macaristan'a ABD'den tepki geldi. Cumhuriyetçi Parti Senato Dış İlişkiler Komitesi lideri, Macaristan'a yapılacak 735 milyon dolarlık silah satışını askıya aldı.

Giriş: 14.06.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'li senatörden, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı gerekçesiyle Macaristan'a silah satışına engel
HABERTURK.COM / AA

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle ülkesinden Macaristan'a silah satışını engelleyecek.

Washington Post'un haberine göre, Risch, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan'ı "cezalandırmak" için adım attı.

Risch, gazeteye yaptığı açıklamada, Macaristan'a yapılacak 735 milyon dolar değerindeki silah satışını askıya aldığını belirtti.

Macaristan'ın, silah paketini istiyorsa İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermesi gerektiğini kaydeden Risch, "Macaristan hükümetine, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmamasına yönelik endişelerimi daha önce doğrudan ilettim." ifadesini kullandı.

Senatör Jim Risch, "Geçen yıl bana ve diğer kişilere bu oylamanın yapılacağına dair verilen sözler ve şimdi haziran ayı olduğu ve hala yapılmadığı gerçeği göz önüne alındığında, Macaristan'a yeni ABD askeri teçhizatı satışının askıya alınmasına karar verdim" dedi.

Söz konusu silah paketi kapsamında Macaristan'a 24 HIMARS roket fırlatma bataryası ve 100'den fazla roket tedariki planlanıyordu.

ABD'de yabancı bir devlete yapılacak tüm silah satışlarının gerçekleşmesi için, satışın Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin onay vermesi gerekiyor.

Risch'in itirazı, Dışişleri Bakanlığının satış sürecini ilerletmesine engel olacak.

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