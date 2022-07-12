ABD'li girişime Türkiye'den yatırım!

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ABD merkezli girişim HoloVit, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 750 bin dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Cep telefonları, tablet veya laptoplardan indirilen videoların holograma çevirebilmesine imkan tanıyan reflektör, aplikasyon ve oyundan oluşan bir sistem olarak görev yapan girişim, reklam sektörüne girmeyi hedefliyor.

HoloVit Kurucularından Jeff Deleon, "Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından aldığımız yatırım ile HoloVit screen için hazırlamış olduğumuz Effect Appimizi holografik reklam sektörüne de açacağız. Öte yandan, HoloVit Holography'yi doğru ürünler ve konumlandırma ile dünya pazar liderlerinden biri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ürün fiyatları hakkında da bilgi veren Deleon, "HoloVit Screen şu an tek boyda ve kutu satış fiyatı 170 dolar. Bir büyük boyunu da ekleyip 240 dolara satışa sunacağız. Kutularımızın içinde 3D Holografik animasyonların olduğu USB, hologram reflektörü, tablet tutacağı ve içinde şifre bulunan kapalı bir zarf bulunmakta. Kullanıcı cihazına indirdiği aplikasyon ve oyunları bir kereliğine şifre ile açıp daha sonra kullanıma devam edebiliyor" bilgilerini paylaştı.



