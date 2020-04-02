02 NİSAN 2020
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ABD koronavirüs paniği yaşanan nükleer gemiyi tahliye ediyor!

Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra 4 bin mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'den korona virüs şüphesiyle 2 bin 700 personelin tahliye edileceği açıklandı.

02.04.2020 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

ABD Deniz Kuvvetleri, Guam Adasında karantinaya alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde korona virüs tespit edilmesinin ardından askeri personelin tahliye edileceğini duyurdu.

Donanma Operasyonları Komutanı Amiral Michael Gilday, cuma gününe kadar USS Theodore Roosevelt'de bulunan 4 bin personelden, 2 bin 700’nün tahliye edileceğini açıkladı.

Askeri geminin ülkenin güvenliği için orada kalması gerektiğini belirten Gilday, bu nedenle geminin tamamının tahliye edilmesinin söz konusu olmadığını, geminin komutanı ve sağlık görevlilerinin de tam tahliye yönünde bir talebi bulunmadığını açıkladı.

Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda kişinin ölebileceği uyarısında bulunarak, 30 Mart’ta Pentagon'a bir mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

 

 

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