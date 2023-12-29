Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Kızıldeniz'de dron ve balistik füze düşürdüğünü duyurdu

        ABD, Kızıldeniz'de dron ve balistik füze düşürdüğünü duyurdu

        ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait dron ve gemisavar balistik füze düşürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıldeniz'de gerilim yükseliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Mason" gemisinin, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füze ve dron düşürdüğü belirtildi.

        Husilerin 19 Ekim'den bu yana uluslararası deniz taşımacılığına yönelik 22. saldırı girişimi olduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki 18 gemide herhangi bir hasar olmadığı da kaydedildi.

        KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

        Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        REKLAM

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

        Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

        İsrailli denizcilik şirketi ZIM, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

        Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

        Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

        Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızıldeniz
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        İşte Seçil Erzan'ın mahkemede ilk soruya verdiği cevap!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik yıl
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Habertürk Anasayfa