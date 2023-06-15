Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini yineledi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "İsveç'in gecikmeden, mümkün olan en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Giriş: 15.06.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini yineledi
AA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "İsveç'in gecikmeden, mümkün olan en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda, "son birkaç aydır olduğu gibi çok açık ve net" olmaya devam edeceğini belirtti.

"Ne kadar erken o kadar iyi. Türkiye ile bunu paylaşmaya devam ediyoruz, ancak paylaşacak bir zaman çizelgem yok." diyen Jean-Pierre, dün aynı konudaki açıklamasına atıfta bulunarak, İsveç'in ilk NATO zirvesinde üye olması konusunda "umutlu" olduklarını yineledi.

Sözcü Jean-Pierre dün, İsveç'in terör örgütü PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu." sözlerini sarf etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair, "NATO'nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO'nun bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İddia: ABD Ukrayna'yı 'Kuzey Akım' konusunda uyarmış
İddia: ABD Ukrayna'yı 'Kuzey Akım' konusunda uyarmış
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözleri tuttu
Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözleri tuttu
Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!
Bugüne kadar yalnızca 2 kez söndü... İşte 122 yıldır yanan ampul!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.