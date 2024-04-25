ABD: İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımı artırmanın hedeflendiği 2720 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin gelişmeler ele alındı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Gazze'de insani durumun "korkunç ötesi" olduğunu belirterek, kuzeyde çocukların açlıktan öldüğünü hatırlattı.

Milyonlarca kişinin yerinden edildiğine ve temel ihtiyaçlara erişimin azaldığına dikkati çeken Wood, ABD yönetiminin İsrail'den "somut ve ölçülebilir adım" atmasını istediğini anımsattı.

"İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı." diyen Wood, ABD'nin politikasının bu alanlarda atılan adımlara göre belirleneceğini söyledi.

REKLAM

İsrail'in bazı olumlu adımlar attığını ancak bunların hem yetersiz hem de geç kaldığını kaydeden Wood, "ABD'nin tutumu net. İsrail acilen harekete geçmeli ve Gazze'nin kuzeyine daha fazla yol geçişi sağlamalı." dedi.

Wood, İsrailli yetkililerle yürütülen uyarı sisteminin de başarısız olduğuna işaret ederek, 230 insani yardım çalışanının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Söz konusu ölümlere sebep olanların cezalandırılması gerektiğinin altını çizen Wood, "Biz Refah'a kapsamlı askeri operasyona karşıyız. Sivil toplum için bunun korkunç sonuçları olur. İsrail, uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uygun hareket etmek zorundadır. Nokta." ifadelerini kullandı.