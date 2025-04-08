ABD hükümetine, Çin'le biyoteknoloji alanında rekabet için milyarlarca dolarlık yatırım yapması önerisi

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu, biyoteknoloji alanında ABD'nin Çin'e karşı konumuna ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, biyoteknoloji üretimini teşvik etmek için çeşitli adımlar atılması ve ABD'li şirketlerin Çinli biyoteknoloji tedarikçilerle çalışmasının yasaklanması önerildi.

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Çin'in biyoteknolojiyi stratejik bir öncelik olarak konumlandırdığına ve bu alanda kayda değer ilerleme kaydettiğine dikkat çekilen raporda, ABD'nin hızla hareket etmemesi durumunda "telafi edilemez geri kalma riski ile karşı karşıya kalabileceği" belirtildi.

15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GEREKİYOR

Raporda, ABD'nin biyoteknoloji araştırmalarını desteklemek için 5 yılda en az 15 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiği vurgulanarak, Çin'in, "nadir toprak minerallerinde yaptığı gibi ileri teknolojilere erişimi kısıtlayarak avantaj elde etmesi durumunda, biyolojiyi silah haline getirme olasılığı" olduğu uyarısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan, çok sayıda federal hibe verildiğini belirterek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

ABD'de tıp, iklim, sosyoloji ve ekonomi gibi alanlarda görev yapan 2 bine yakın araştırmacı, Başkan Donald Trump yönetiminin "ABD'de bilime topyekun saldırıda bulunduğunu" savunmuştu.