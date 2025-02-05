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        Haberler Ekonomi Para ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak - Para Haberleri

        ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak

        ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:11
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        ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil satacak
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

        Açıklamada, 11 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

        Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 18,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

        Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazine'yi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin korunmasının beklendiği belirtildi.

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