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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor'

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kontrol altına alındığını ve Amerikalıların da kendisiyle aynı fikirde olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin en düşük seviyesine yakın olduğunu aktaran Yellen, "Bence Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 08:01 Güncelleme: 26.01.2024 - 08:01
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        ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması
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        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Chicago Ekonomi Kulübü'nde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Geçen yıl resesyonun kaçınılmaz olduğu yönündeki tahminlere rağmen ABD Başkanı Joe Biden ve kendisinin bu yönde düşünmediğini belirten Yellen, "Ekonomi, Amerikalı işçiler ve Başkan Biden'ın ekonomik stratejisinin etkisiyle küçülmek yerine büyümeye devam etti." dedi.

        Yellen, ülke ekonomisinin pandemi öncesine göre çok daha fazla mal ve hizmet ürettiğini kaydederek, bugün açıklanan verilerin 2023'te güçlü ekonomik büyümeyi gösterdiğini aktardı.

        Enflasyonun önemli oranda düştüğüne işaret eden Yellen, tüketici güveninin ise geçen yıl kasım ayından bu yana yüzde 29 arttığını ve şu an 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu dile getirdi. Yellen, iş gücü piyasasının da "sağlıklı" olduğunu belirterek, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu anımsattı.

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        Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin en düşük seviyesine yakın olduğunu aktaran Yellen, "Bence Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor" dedi. Yellen, enflasyonun iyi bir şekilde kontrol altına alındığını düşündüğünü de vurguladı.

        YÜKSEK FAİZ UYARISI

        Ücret artışlarının da artık enflasyondan daha hızlı olduğunu belirten Yellen, enflasyonun düşük kalması halinde insanların ekonomiye güvenlerini yeniden kazanmaya başlayacaklarını düşündüğünü anlattı.

        Yellen, ülkenin borç yükünün maliyetinin ise yönetilebilir düzeyde olduğunu kaydederek, "Faiz oranları daha uzun süre yüksek kalırsa ve yaşlanan nüfus nedeniyle, açıklarımızın azalmasını ve yönetilebilir seviyelerde kalmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor" diye konuştu.

        Konuşmasında Biden yönetiminin ekonomi politikalarını da anlatan Yellen, vergi politikaları konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

        Yellen, Trump dönemine ait Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası'nın şirketler için vergi indirimlerine öncelik verdiğini, en çok kazananlara orantısız bir şekilde fayda sağladığını ve şirketleri işleri ile karlarını yurt dışına kaydırmaya teşvik eden bozuk uluslararası vergi sistemini düzeltmediğini savundu.

        ABD Hazine Bakanı Yellen, söz konusu yasanın bütçe açığını 2 trilyon dolar artırdığını, yatırımları teşvik etmeye yönelik ise çok az fayda sağladığını dile getirdi.

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