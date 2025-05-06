Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor | Dış Haberler

        ABD, general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 03:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 03:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, general ve amiral sayısını azaltıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.

        Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, bu adımların "gereksiz bürokratik" süreçlerin yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti önceleyen bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla atıldığı ifade edildi.

        Yeni tedbirlerin uygulanmasıyla savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği belirtilen açıklamada, "Bu önlemler sayesinde, dünyanın en etkili savaş gücü olmaya devam edeceğiz. Güç yoluyla barışı sağlayarak, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyemizi artıracağız." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Pentagon
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Habertürk Anasayfa