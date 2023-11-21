ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar." dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede mahsur kalan sivillerin varlığına dikkat çeken John Kirby, "Bu yüzden hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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Kirby, "Hamas'ın söz konusu hastaneyi (Endonezya Hastanesi) ne ölçüde kullanıp kullanmadığı konusunda spesifik bir istihbarata sahip değilim." diye konuştu.