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        Haberler Ekonomi Altın ABD enflasyonu sonrası altında yükseliş - Altın Haberleri

        ABD enflasyonu sonrası altında yükseliş

        ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından altının ons fiyatı yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 2.420 doları aştı. Gram altın da 2.554 lirayı gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:31
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        ABD enflasyonu sonrası altında yükseliş
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        ABD'de aylık enflasyonun yüzde -0.1 ile negatif seviyeye düşmesi sonrası altın fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

        Söz konusu veri sonrası piyasalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesi daha yüksek bir ihtimalle fiyatlanırken, 2024'te 2 faiz indirimi geleceği beklentisi de kuvvetlendi.

        Bunun etkisiyle ABD'de Hazine tahvillerinin getirilerinde ortalama 10 baz puanlık gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı ise günlük yüzde 2.1'lik yükselişle 2 bin 421 doları gördü. Yurt içinde ise gram altın 2.500 liradan 2.554 liraya kadar çıktı.

        ABD'de negatif enflasyon
        ABD'de negatif enflasyon

        BORSA İSTANBUL'U DA ETKİLEDİ

        Söz konusu verinin etkileri Borsa İstanbul'da da hissedildi. BIST 100 endeksi 10 bin 954 puandan işlem görürken veri sonrasında hızlı bir tırmanışa geçti. BIST 100 günü yüzde 2.62 yükselişle 11.024 puandan tamamladı. BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 4.58 oldu.

        Dolar/TL de 32.87'den 32.82'ye çekildi.

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