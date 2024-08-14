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Piyasaların merakla beklediği ABD temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0.2 artarken yıllık olarak ise yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 yükseldi.

Böylece geçen ay ABD'de yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Haziran ayında aylık enflasyon yüzde -0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 olarak açıklanmıştı.

Temmuz ayında Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek enflasyon

Temmuz ayında barınma endeksi aylık yüzde 0.4 yükselerek aylık enflasyonun neredeyse yüzde 90'ını sağladı. Enerji endeksi ise 2 aylık düşüşün ardından temmuzda sabit kaldı. Gıda endeksindeki yükseliş ise yüzde 0.2 oldu.