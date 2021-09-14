ABD'de enflasyon yüzde 5 üzerindeki seyrini Ağustos'ta da korudu. Ağustos'ta TÜFE bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Aylık olarak bakıldığında Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,3 arttığı görüldü. Bu veriye ilişkin ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,4 olmuştu.