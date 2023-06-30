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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini değerlendirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde Washington'da bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Ortak amaç olan anlaşma için ilerleme kaydedildi. Ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha çok çalışılması gerek" dedi

Giriş: 30.06.2023 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini değerlendirdi
AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmeleri alanında ilerleme kaydedildiğini ancak nihai anlaşma için "çok çalışılması" gerektiğini söyledi.

Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile iki ülke arasındaki barış görüşmeleri için süren müzakerelerin ardından Virginia'da basına açıklamada bulundu.

AA'nın haberine göre, taraflar arasındaki görüşmelere katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Blinken, "Ortak amaç olan anlaşma için ilerleme kaydedildi." açıklamasında bulundu.

Blinken, önemli hususlarda ise tarafların birbirlerinin duruşunu daha iyi anladığına dikkati çekerek, "Ancak nihai bir anlaşmaya varmak için daha çok çalışılması gerek." dedi.

Antony Blinken, üç gündür süren görüşmelerde önce her iki bakanla ayrı ayrı bir araya gelmiş, daha sonra üçlü bir toplantı düzenlemişti.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN İLE BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN İLERLEME KAYDEDİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını ve ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 27-29 Haziran'da ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağı üzerindeki müzakerelerde ek ilerleme sağladı. Taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakata varıldı ve taslak metinde karşılıklı anlayışa doğru adım atıldı. Aynı zamanda, bazı kilit konularda ek çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Bayramov ve Mirzoyan, 1-4 Mart'ta da yine Blinken'in ev sahipliğinde ABD'de bir araya gelmiş, anlaşma taslağının bazı maddelerinde mutabakata varmıştı.

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