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ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde askeri destek paketi açıkladı.

Giriş: 27.06.2023 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım
AA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin bugün, karşı taarruz operasyonlarını desteklemek üzere Ukrayna'ya yeni askeri yardım sağlayacağını duyuran Dalton, yeni paketin, mayın temizleme ekipmanlarını, zırhlı araçları ve topçu mühimmatını içerdiğini bildirdi.

Dalton, paketin ayrıca, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ve roket saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirecek ek mühimmat içerdiğini kaydetti.

Olivia Dalton, "Başkan (Joe) Biden'ın, pazar günü (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e dediği gibi, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da askeri yardım paketinin detaylarını açıkladı.

Söz konusu paketin, ABD ordusunun kendi envanterinden 41. kez yaptığı askeri yardım olduğunu kaydeden Pentagon, yardımın 500 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Pentagon, paketin, Patriot hava savunma sistemleri ve Stingerler ile HIMARS için ek mühimmat ve Bradley zırhlı piyade muharebe araçları dahil, çeşitli ebatlarda topçu mühimmatı içerdiği bilgisini paylaştı.

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