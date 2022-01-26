ABD'den Rusya'ya güvenlik tekliflerine ilişkin yazılı yanıt

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

BLİNKEN: DİPLOMATİK YOL OLUŞTURUYOR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı yanıtın teslim edilmesinin ardından gazetecilere demeç verdi. Blinken, verilen yanıtın ileriye dönük ciddi bir diplomatik yol oluşturduğunu ve Rusya'nın dile getirdiği endişelere ilişkin ilkeli ve pragmatik bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyleyerek, ABD'nin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

ABD'nin NATO'nun açık kapı politikasına ilişkin duruşunu değiştirmediğini söyleyen Blinken, ABD ve müttefiklerinin endişelerinin yazılı yanıtta belirtildiğini ifade etti.

Blinken, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa bunun Rusya'ya ağır maliyeti olacağını tekrarlarken; ABD güçlerinin tetikte hazır olduğunu ve ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımlarının durmayacağını söyledi.

'İYİ NİYET' VURGUSU

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya ile diplomasinin "iyi niyet" çerçevesinde devam etmesini istediklerini vurguladı.

Blinken, yanıtlarında Rusya ile ortak zemin bularak çalışabilecekleri alanları da açıkladıklarını aktararak, "İlerleme kaydedilme potansiyeli gördüğümüz diğer alanları da belirledik. Buna, Avrupa'daki füzelerle ilgili silah kontrolü de dahil New START anlaşmasına ek bir mutabakat yaparak, bu anlaşmayı tüm nükleer silahları kapsayacak ve şeffaflık ve istikrarı artıracak şekilde genişletebileceğimizi belirttik." dedi.

ABD UKRAYNA'YA 3 PARÇA HALİNDE ASKERİ YARDIM GÖNDERDİ

ABD'nin, Ukrayna'nın güvenliğine desteğini de sürdüreceğinin altını çizen Blinken, "ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardım bu hafta 3 parça halinde ulaşacak. Bu yardımların içinde Ukrayna'da ön saflarda kullanılacak Javelin füzeleri, diğer terörle mücadele sistemleri, 283 ton cephane ve askeri teçhizat olacak. Daha çok yardımın da önümüzdeki günlerde gitmesi bekleniyor." diye konuştu.

RUSYA'NIN "UKRAYNA NATO'YA ALINMASIN" TALEBİNE RET

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebini reddettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aylardır söylediğimizi tekrar ettik. NATO'nun 'açık kapı' politikasını sürdüreceğiz. Bizim duruşumuzda bir değişiklik yok. Açık kapı politikasını tartışmak, ABD'nin tek taraflı yapacağı bir şey değildir. Sanırım bundan daha açık konuşamam, açık kapı politikası sürüyor. Bizim taahhüdümüz bu."

Blinken, Rusya'ya verilen yazılı yanıta ilişkin Kongre üyelerini bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

LAVROV: TALEPLER KARŞILANMAZSA GEREKEN YAPILIR

Son olarak bugün, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Moskova'nın güvenlik talepleri karşılanmazsa gerekenin yapılacağını' söylemişti.

Lavrov ayrıca, ABD'den tekliflerine yanıt gelmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile tekrar görüşeceği bilgisini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise, Yalta European Strategy Forumu'ndaki demecinde, "Putin'in bir ara, belki de şubat ayının ilk yarısında arasında askeri güç kullanacağına dair her belirtiyi kesinlikle görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.