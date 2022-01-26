"Putin'e yaptırım" açıklamasına Kremlin'den yanıt!

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini söylemesine Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Biden'ın söylemlerine ilişkin "Politik olarak yıkıcı olabilir ama acı verici olmaz." dedi.

Bu fikrin kişisel olarak Washington ve Londra tarafından ortaya atıldığını belirten Peskov, "Putin’e Batı'dan gelecek herhangi bir yaptırım kararı politik olarak yıkıcı olsa da acı verici bir karar olmaz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'e yaptırım uygulamaktan bahseden ABD'li politikacıların yeterli uzmanlık bilgisine sahip olmadığını söyledi.

"PUTİN'E YAPTIRIM UYGULARIM"

ABD Başkanı Biden bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.

Biden, NATO'nun Doğu kanadındaki ülkelerin korunması için 8 bin 500 Amerikan askerinin alarmda beklediğini ve bu askerlerin bir kısmının yakın zamanda Avrupa'ya hareket edebileceğini belirterek, "Hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok, NATO olarak biz onların savunmasına geleceğiz." dedi.

Olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için ekonomik sonuçları olacağını belirten Biden, "Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok." diye konuştu.