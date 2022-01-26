Lavrov'dan Batı'ya "Moskova gerekeni yapacak" mesajı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Eğer Batı’dan güvenlik taleplerimizle ilgili gerekli yanıtı alamazsak, Moskova gerekeni yapacaktır." dedi.

Lavrov, "Moskova henüz Avrupa Birliği (AB) ya da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna görüşmelerini yapmaya hazır değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna konusunu görüşmek için bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD'nin gelecek hafta yazılı cevap vereceğini belirtti.

Lavrov, "Blinken, bana görüşmeden memnun olduğunu ve görüşmenin güvenlik garantileri konusunda gelecek hafta yazılı cevap vermelerine yardımcı olacağını defalarca belirtti." ifadelerini kullandı ve ABD'den tekliflerine yanıt gelmesinin ardından Blinken ile tekrar görüşeceği bilgisini paylaştı.