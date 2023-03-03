Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Önemli olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılabilmesi. Bunun aynı anda olup olmaması bizim için önemli değil" dedi.

Giriş: 03.03.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması
HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki ülkenin de aynı anda katılmasından ziyade Finlandiya ve İsveç'in bir şekilde NATO'da olmasını istediğini ifade etti.

Kirby açıklamasında "Finlandiya ve İsveç harika NATO müttefikleri olacak" derken Biden'ın Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya girmesini destekleyeceğini ifade etti ve "Bizim için önemli olan her iki ülkenin de NATO müttefiki olmasıdır" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen yıl NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Macaristan ve Türkiye henüz NATO üyeliğini onaylamayan ülkeler olurken, Çarşamba günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin onaylamayı destekleyeceğini açıkladı. Türkiye ise Finlandiya'nın NATO'y katılmasına sıcak bakarken, terörle arasına mesafe konusunda daha net ve somut kararlar alana kadar İsveç'i onaylamayacaklarını belirtti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"35 yıllık emeğimiz 1 dakikada yok oldu!"
Depremler, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda hasara yol açtı
Depremler, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda hasara yol açtı
OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin öğrenim ücretini devlet karşılayacak
OHAL ilan edilen illerdeki öğrencilerin öğrenim ücretini devlet karşılayacak
Japonya'da intihar eden öğrenci sayısı en yüksek seviyede
Japonya'da intihar eden öğrenci sayısı en yüksek seviyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.