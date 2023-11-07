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        Haberler Dünya Amerika ABD'den İsrail'e: Nükleer tehdit kabul edilemez

        ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:44 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:44
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        ABD'den İsrail'e: Nükleer tehdit kabul edilemez
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tüm tarafların nefret dolu söylemlerden kaçınmasının önemine değinen Patel, Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik açıklamasının "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

        AA muhabirinin "ülkesinin İsrail'e yaptığı çağrıların İsrail'i uluslararası hukuka uygun davranmaya zorlamada yetersiz kaldığını düşünüp düşünmediğine" yönelik sorusunu cevaplayan Sözcü Yardımcısı Patel, İsrailli ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde, sivillerin korunması ve Hamas ile siviller arasında ayrım yapılması gerektiği konusunda son derece net olduklarını ifade etti.

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        Devam eden diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Patel, konuyu gündeme getirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

        ABD'nin İsrail'in eylemlerini desteklediği veya endişe duyup duymadığı konusundaki soruya ise Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini koruma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 7 Ekim'de yaşananların dünyadaki hiçbir ülke tarafından kabul edilebilecek bir şey olmadığına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

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        İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

        Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

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